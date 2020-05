Wien-Aspern: Getriebeproduktion bei Opel wird weitergeführt

Seit dem 6. Mai wird die Produktion im Opel-Werk in Wien-Aspern wieder hochgefahren. Die Getriebeproduktion wird ganz normal weitergeführt.

Im Opel-Werk in Wien-Aspern wird die Produktion seit dem 6. Mai schrittweise wieder hochgefahren. Die Getriebeproduktion an dem Standort wird weitergeführt und nicht, wie irrtümlich berichtet, eingestellt. Lediglich die Motorenproduktion für einen externen Kunden werde wie bereits angekündigt im Herbst 2020 auslaufen, stellte das Unternehmen am Montag klar.