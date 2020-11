Wiedergewählter Bürgermeister Ludwig sprach über rot-pinke Schwerpunkte

Nach der Angelobung sprach der wiedergewählte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig unter anderem über die rot-pinken Schwerpunkte. In einer knapp einstündigen Rede skizzierte er einen Überblick.

Ludwig mit Plädoyer für das Miteinander

Der Bürgermeister begann sein Referat mit einem Plädoyer für das Miteinander. Nicht nur in der Viruspandemie, sondern vor allem auch infolge des Terroranschlags in der Innenstadt sie die Wiener Bevölkerung zusammengestanden: "Dieses Gefühl der Solidarität sollten wir aufrechterhalten."

Ludwig über Pandemie: "Diese Folgen werden gravierend sein"

In Sachen Gesundheitsversorgung verwies Ludwig auf den geplanten Ausbau von Primärversorgungszentren und Anlaufstellen im niedergelassenen Bereich sowie eine Ausbildungsoffensive etwa für Pflegekräfte. Im Sozialbereich hält man am Motto "Wir lassen niemanden zurück" fest, wobei die Mindestsicherung für bestimmte Zielgruppen noch treffsicherer werden soll.

Starker Fokus auf das Thema Klima

Wiederkehr erfreut über "historisches Bündnis"

Der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr hat in seiner ersten Rede als Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat betont, dass er sich über das "historische Bündnis, das es in Österreich so noch nie gegeben hat" freue. Wobei er anmerkte, dass er mit dem Koalitionspartner SPÖ bzw. mit den anderen Parteien wohl nicht immer einer Meinung sein werde. "Aber davon lebt die Demokratie", beteuerte er.

"Unser schönes Wien" soll noch weiter vorangebracht werden

Wiederkehr erwähne ebenfalls den Terroranschlag in Wien, "der uns alle noch tiefes Schauern über den Rücken bringt". Keine Stadt der Welt sei gefeit vor diesen Anschlägen. "Die Antwort, die Wien darauf parat gehabt hat, war die Antwort des Zusammenhalts." Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen, wenn die liberale Demokratie angegriffen werde. "Es war allerdings auch ein Weckruf an die Bevölkerung, achtsam zu sein und zusammenzuhalten."

Nepp mit wenig freundlichen Worten für die Regierung

"Sie kommen hierher und meinen es ist ein großer Wurf. In Wirklichkeit ist es eine Resteverwertung von Rot-Grün, das sie hier auftischen. Deshalb lehnen wir dieses Regierungsübereinkommen ab", sagte Nepp. Eine "Schnapsidee" sei etwa die Seilbahn zur "Elite-Soros-Uni". Das Koalitionspapier bestehe nur aus Luft und Absichtserklärungen. Kritik setzte es auch an der ÖVP. Deren Spitzenkandidat Gernot Blümel habe sich im "Rekordtempo" wieder aus der Stadtpolitik verabschiedet.

Kraus sah viel Fortschreibung der letzten zehn Jahre

Für die Grünen - ab sofort Oppositionspartei - ergriff der frisch gebackene nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus als erster das Wort. Er sah im rot-pinken Regierungsprogramm viel Fortschreibung. "Vieles nimmt Bezug auf die letzten zehn Jahre", meinte Kraus mit Blick auf die rot-grüne Ära. In dieser Zeit sei Wien auch stets zur lebenswertesten Stadt der Welt erkoren worden: "Das ist eine hohe Messlatte, an der sich die rot-pinke Koalition beweisen wird müssen." Denn niemand dürfe sich auf Lorbeeren ausruhen.

Kraus kündigte an, dass die Grünen ein verlässlicher Partner sein würden, wenn es gegen Extremismus und Ausgrenzung gehe. Gleichzeitig müsse die Stadtregierung mit grünem Widerstand rechnen, wenn es um die Förderung fossiler Vergangenheit - Stichwort Lobautunnel oder 3. Piste am Flughafen Schwechat - geht. Derlei werde für die SPÖ mit den NEOS nun wohl leichter umzusetzen sein, befürchtete Kraus.

ÖVP: NEOS wurden über den Tisch gezogen

Markus Wölbitsch, nicht amtsführender ÖVP-Stadtrat, bedachte vor allem die NEOS mit Hohn. Nach Lektüre des Regierungsprogramms sei ihm klar, warum alle in der SPÖ so happy seien. Die Roten hätten die Pinken über den Tisch gezogen, so seine Analyse: "Wenn man bereits gebückt in Koalitionsverhandlungen hineingeht, kann man nur als politischer Zwerg herauskommen."