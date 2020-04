Wiedereröffnung für kleine Geschäfte mit "sehr, sehr schleppendem" Start

Nach dem Corona-Shutdown durften kleine Handelsbetriebe ihre Geschäfte wieder öffnen. In den vergangenen sieben Tagen hat es allerdings noch keinen großen Umsatzschwung gebracht.

Kleine Händler warten auf Öffnung des gesamten Handels und der Gastro

Auch der Handelsverband sieht einen verhaltenen Start der Geschäfte. In den vergangenen sieben Tagen seien "sehr stark lebensnotwendige Produkte gekauft" worden, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA. Die erste Woche mit geöffneten Geschäften sei gut für Baumärkte, Buchhändler, Brillenfachgeschäfte, Sportartikelhändler, Spielwarenbetriebe und Papierwarenläden gelaufen. Verhaltene Nachfrage habe es in den Mode- und Schuhgeschäften und in Elektroläden gegeben.