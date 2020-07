Wieder neue Corona-Fälle in NÖ-Clustern

Die Zahl der Corona-Erkrankten um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" in Wiener Neustadt kletterte auf 26, beim Schlachthof in Eggenburg ist ein weiterer Folgefall aufgetreten.

In den niederösterreichischen Clustern sind am Samstag weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Die Zahl der Erkrankten um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" in Wiener Neustadt kletterte laut einem Sprecher der Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um vier auf 26, zwei weitere Erkrankte seien im Burgenland gemeldet und fallen unter die dortige Zuständigkeit.