Wer mit wem?: ÖVP-Landeshauptleute vertrauen Kurz bei möglichen Koalitionen

Die ÖVP-Landeshauptleute wollten sich am Dienstag nicht öffentlich dazu äußern, welche Koalitionsvariante sie bevorzugen würden. Sie vertrauen bei der Entscheidung auf Parteichef Kurz.

ÖVP-Landeshauptleute äußern sich nicht zu Koalitions-Präferenzen

So meinte etwa der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), dass es zwar eine gute Koalition mit den Grünen in seinem Bundesland gebe. Davon abzuleiten, dass man in Wien das selbe machen müsse, sei aber falsch. Denn es gebe im Bund andere Inhalte und andere Personen.

Kurz gibt Pressestatement über Beschlüsse ab

Die meisten Vorstandsmitglieder kamen per Auto in die Parteiakademie und wollten mit Ausnahme des aus dem Fenster redenden Schützenhöfer keine Stellungnahmen abgeben. Auch Parteichef Kurz beließ es bei einem Winken. Er wird im Anschluss an den auf rund zwei Stunden angesetzten Vorstand in einem Pressestatement über die Beschlüsse Auskunft geben.