Weniger Züge: Bei ÖBB tritt "Sonntagsfahrplan" in Kraft

Ab Montag dünnen die ÖBB ihre Nahverkehrsverbindungen in ganz Österreich zunehmend aus. Als Gründe werden der Schutz der Mitarbeiter und die starke Abnahme der Fahrgäste genannt.

Geplant ist die Umstellung auf den Sonntagsfahrplan mit Verstärkung in den Hauptverkehrszeiten in der Früh und am Nachmittag.