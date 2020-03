Weitere Rückholflüge für österreichische Touristen aufgrund des Coronavirus

Verfrühte Heimreise anlässlich der Coronakrise: Am Mittwoch waren seitens des Außenministeriums Bestrebungen im Gang, weitere Touristen nach Hause zu bringen - etwa von den Kanaren und aus Ägypten.

Außenministerium ruft Reisende zur Heimreise auf

Vorzeitiger Abbruch von Türkei-Urlauben wegen Coronakrise angeraten

Ägypten: Vorgehen wird scharf kritisiert

Unterdessen wird vor allem in deutschen Medien Kritik an den ägyptischen Behörden immer lauter, die noch am vergangenen Wochenende scharenweise Touristen an die vor allem im Frühjahr beliebten Feriendestinationen am Roten Meer gelassen hatten. Dabei war bereits am 8. März ein deutscher Tourist - ein knapp 60 Jahre alter Feuerwehrmann - an Covid-19 in einem Krankenhaus in Ägypten gestorben. Nach einem Aufenthalt in Luxor hatte der Mann in seinem Hotelzimmer in Hurghada plötzlich hohes Fieber bekommen.