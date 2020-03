Corona-Krise: 47.000 Österreicher noch im Ausland

Nachdem sich am Montag 30.000 Österreicher als im Ausland befindlich registriert hatten, liegt am Dienstag "die Zahl bei 47.000 Österreicher, die über den ganzen Globus verstreut sind", so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in einer Pressekonferenz in Wien.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag die Zahl der wegen der Coronavirus-Pandemie im Ausland festsitzenden Österreicher nach oben korrigiert. Am Montag seien es noch 30.000 registrierte Österreicher gewesen. "Heute liegt die Zahl bei 47.000 Österreichern, die über den ganzen Globus verstreut sind", sagte er in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Rückholaktion der Österreicher: "Zahl wird nicht bei 47.000 stehen bleiben"



Schallenberg deutete an, dass sich noch mehr Österreicher melden könnten: "Die Zahl wird nicht bei 47.000 stehen bleiben." Es handle sich um die größte Rückholaktion in der Geschichte. Das Außenministerium stehe vor einer "unglaublichen Herausforderung", die dadurch erschwert würde, dass immer mehr Grenzen und Flughäfen dicht gemacht würden. "Wir geben unser bestes, möglichst viele Österreicher heimzuholen."

Flüge nach Teneriffa, Las Palmas und Hurghada geplant

Konkret geplant sind am Mittwoch zwei Flüge nach Teneriffa, ein Flug nach Las Palmas und Hurghada, weil sich dort besonders viele Österreicher aufhalten. Geplant sind außerdem Flüge nach Kapstadt, Mauritius und die Malediven. Am Dienstag werde ein zweiter Flug aus Marrakesch in Wien landen.

Österreicher befinden sich in mehr als 100 Ländern

Es handle sich um mehr als 100 Länder, in denen sich die Österreicher aufhalten, betonte Schallenberg. Die Liste reiche von Neuseeland bis Costa Rica, von Panama bis Madagaskar. Nicht alle Destinationen könnten angeflogen werden. Stattdessen werde es Hubs geben und Kooperationen mit europäischen Partnern. "Es wird hier eine gemeinsame europäische Anstrengung geben, wir arbeiten mit Hochdruck daran." Mit den Fluggesellschaften werde ein Flugplan erstellt und auch ständig erweitert.

Der Außenminister appellierte darüber hinaus, dass alle, die eine Möglichkeit hätten, sich die Heimreise oder die Reise nach Europa selbst zu organisieren, diese nützen sollten. Und er betonte: "Bitte üben Sie sich in Geduld. Wir können nicht sofort mit allen Österreichern im Ausland einen Kontakt herstellen."

Für Rückkehrer aus Coronavirus-Risikogebieten, die in Österreich ankommen, werde es eine Verordnung des Gesundheitsministeriums geben, dass sie in Quarantäne kommen. Die anderen würden ersucht, freiwillig in Quarantäne zu bleiben, sagte Schallenberg, der außerdem Berichte zurückwies, wonach rückkehrende Österreicher unterschreiben müssten, keine Medienkontakte zu haben. Diese Berichte seien "vollkommend absurd", sagte er.

In Panama warten 40 Österreicher auf Heimreise

In Panama warten angeblich rund 40 Österreicher auf die Rückreise. Die Situation dort sei "sehr verfahren", Menschen würden willkürlich in Quarantäne gesteckt, erzählte der 32-jährige Florian am Dienstag im Gespräch mit der APA.

Dank der Unterstützung der zuständigen Honorarkonsulin sei er mit rund 40 Österreichern, die zurück in die Heimat wollen, per WhatsApp vernetzt. Einige davon erzählen, sie würden auf einer Art Festivalgelände festgehalten, obwohl es dort gar keinen positiven Corona-Fall gebe, schilderte der Tiroler. In der Hauptstadt Panama-City wiederum sei es schwer, eine Unterkunft zu finden, weil viele Hotels keine Zimmer mehr an Touristen vergeben würden.

Er und seine Frau hätten zwar einen Rückflug für Donnerstag mit der niederländischen Airline KLM gebucht, so der junge Mann. "Es weiß aber niemand, ob dieser Flug auch wirklich stattfindet. Und selbst dann stehen wir vor der Frage, wie wir von Amsterdam zurück nach Wien kommen."