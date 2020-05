Weitere Fortschritte bei AUA-Rettung

Die durch die Coronakrise angeschlagene Lufthansa-Tochter AUA ist ihrer Rettung wieder einen Schritt näher gekommen.

Mitarbeiter stimmten Personalpaket zur AUA-Rettung zu

Heute stimmten jedenfalls 90,1 Prozent der Beschäftigten dem Personalpaket zu, das der AUA 300 Mio. Euro an Einsparungen bis 2023 bringen soll. 2.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich an der Abstimmung beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 73,2 Prozent, teilte die Gewerkschaft GPA-djp mit.

Voraussichtlich weniger als 767 Millionen Euro benötigt

Die AUA braucht vom Staat weniger als die ursprünglich geforderten 767 Mio. Euro, wie viel es werden, hängt auch davon ab, wann und in welchem Umfang der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Derzeit ist laut Medienberichten von 300 Mio. Euro an Krediten die Rede, die vom Staat über die Cofag zu 90 Prozent besichert werden. Dazu kommt noch Eigenkapital in gleicher Größenordnung. Zumindest für den 10-prozentigen Anteil der Banken am Kreditrisiko ist eine Besicherung mit AUA-Aktien und AUA-Flugzeugen vorgesehen. Die Republik Österreich verlangt hingegen vor allem, dass die AUA als Drehkreuz-Airline mit Langstreckenflügen erhalten bleibt und der Standort gesichert ist.