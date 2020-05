AUA: Bordpersonal will auf 200 Mio. Euro verzichten

Zur Rettung der Austrian Airlines (AUA) ist das Bordpersonal bereit, auf über 200 Mio. Euro bis 2023 zu verzichten.

Die Piloten und Flugbegleiter erfüllten damit, wie der Betriebsrat betont, die Vorgaben der Wirtschaftsprüfer - die AUA-Führung bremst aber, was den Fortschritt betrifft. Neben der Belegschaft muss der Vorstand auch Partnern wie dem Flughafen Wien Einschnitte abverlangen.

Verhandlungen um Rettung der AUA

Aus dem Umfeld der Verhandler auf Arbeitgeberseite hieß es am Freitag, es sei noch zu früh, um weißen Rauch aufsteigen zu lassen. Es gebe noch Gesprächsbedarf, auch mit dem Bordbetriebsrat. "Die Richtung stimmt, wir sind weitergekommen, aber wir werden das Wochenende noch nützen müssen, um uns anzunähern", hieß es zur APA auf Anfrage.

Der Beitrag der Piloten gilt als besonders wichtig, sie sind für die Fluggesellschaft neben dem Management die teuerste Personengruppe im Unternehmen. Für Piloten ist ein Einkommensverzicht von bis zu 43 Prozent geplant, teilte der AUA-Bordbetriebsrat am Freitag mit.

Einsparungen bei Personalkosten

Einkommensstarke Berufsgruppen würden einen höheren Beitrag leisten, um im Gegenzug kleine Einkommen zu entlasten. Die Fortsetzung der Kurzarbeit, welche detailliert noch zu verhandeln ist, stehe deshalb unter der Voraussetzung des sozialen Ausgleichs. "Piloten haben aufgrund ihres hohen Einkommens eine besondere Verantwortung, sowohl für das Unternehmen als auch für die gelebte Solidarität gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen", sagte Bordbetriebsratschef Rainer Stratberger in einer Presseaussendung.

Sparpaket mit unterschiedlichen Maßnahmen

Nun sei der AUA-Vorstand am Zug, die noch laufenden Verhandlungen mit der Regierung unter Dach und Fach zu bringen, forderte Stratberger. Beim Bordpersonal seien die Weichen, dass die AUA wieder abheben kann, nun gestellt, findet Stratberger. Sollte es besser - oder schlechter - laufen, müsse aber nachverhandelt werden: "Analog der Vorgangsweise unserer KollegInnen bei Lufthansa soll das Paket bei einer früheren Erholung der Situation vorzeitig auslaufen. Umgekehrt werden wir uns bei wider Erwarten schlechterer Entwicklung rechtzeitig einer Standortbestimmung stellen."

AUA-Vorstand muss bis 18. Mai Plan vorlegen

Der AUA-Vorstand muss am 18. Mai einen belastbaren Plan für die Fortführung vorlegen, der auch die Wirtschaftsprüfer überzeugt und das nötige Testat bringt. Am 20. Mai tag der Aufsichtsrat. Die Lufthansa-Tochter verhandelt derzeit mit Regierung über Staatshilfen von 767 Mio. Euro. Allerdings muss vorher klar sein, ob und unter welchen Bedingungen der AUA-Mutterkonzern Lufthansa in Deutschland gerettet wird.