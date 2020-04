Weiter Kritik an Corona-Kontrolle mittels App

Eine Pflicht-Tracking-App zur Corona-Kontrolle wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte auf Datenschutz und Freiheit, stellen die Verwaltungsrichter fest.

Verwaltungsrichter fordern rascheren Rechtsschutz

Auch für die Verwaltungsrichter ist klar, dass "außergewöhnliche Gefahren besondere Maßnahmen erfordern", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der - in einem Dachverband zusammengeschlossenen - Vereinigungen der Richter des Verwaltungsgerichtshof, des Bundesverwaltungsgerichts, der Verwaltungs- und der Finanzgerichte. Aber die Coronakrise dürfe nicht als "Deckmantel für den Beginn einer neuen Ära intensiver digitaler Überwachungstechnologien benutzt" werden. Alle Maßnahmen müssten verhältnismäßig sein, im Einklang mit den Grundrechten stehen - und es müsse effektiver Rechtsschutz gewährleistet sein.

Eingriffe in Freiheit per Erlass nicht zulässig

Sehr kritisch sehen die Verwaltungsrichter auch die Tatsache, dass Eingriffe in die Freiheit teilweise sogar per Erlass - der eigentlich nur eine allgemeine Weisung an untergebene Verwaltungsorgane ist - gesetzt werden. Eingriffe in Grundrechte müssten "immer auf eine gesetzliche Ermächtigung gegründet sein. Bloße Erlässe stellen kein zulässiges Mittel für Eingriffe gegenüber Bürgern dar", heißt es in der Erklärung.