So weihnachtlich wird es im Einkaufszentrum ©WIEN MITTE The Mall/W Streitfelder

So weihnachtlich wird es im Einkaufszentrum ©WIEN MITTE The Mall/W Streitfelder

Weihnachtswelt und „X MAS WUNSCHHAUS“entstehen in The Mall in Wien

Eine zauberhafte Weihnachtswelt und ein „X MAS WUNSCHHAUS“ laden in Kürze zum nachhaltigen Shopping in Wien Mitte The Mall ein - Pop-Up-Store inklusive.

Feinste Designerprodukte „Made in Austria“: Am Montag, dem 2. Dezember um 11:00 Uhr, lädt WIEN MITTE The Mall zur Eröffnung des X MAS WUNSCHHAUS – DELIGHTFUL GIFTS von Vivien Sakura Brandl.

Alles zum X MAS WUNSCHHAUS

Die österreichisch-japanische Designerin ist seit Jahren eine fixe Größe in der heimischen Modeszene und steht mit ihrem Label SIGHTLINE für fair produzierte Mode Made in Austria.

Das Konzept und das Branding des Shops stammen von brand unit. Das Wiener Architektur- und Baubüro WUNSCHHAUS hat das Projekt umgesetzt. Geöffnet ist das X MAS WUNSCHHAUS vom 2. bis zum 21. Dezember von Mo. – Sa. zu den Centeröffnungszeiten.

Highlights rund um die Weihnachtswelt



Schon ein paar Tage früher, am Samstag dem 30. November, öffnet die „Zauberhafte Weihnachtswelt“ in WIEN MITTE The Mall ihre Pforten. Jeden Samstag, von 11:00 bis 18:00 Uhr, bringen hier Bastelworkshops, Vorführungen zum Kekse verzieren, weihnachtliche Zauberei und vieles mehr die Besucher in Weihnachtsstimmung.

Wer beim Schenken auf Nummer sicher gehen will, für den gibt es die WIEN MITTE The Mall Gutscheinkarte. Mit Hilfe dieser Karte lässt sich die ganze Vielfalt von 60 Marken-Shops und Premium-Lokalen, von Mode bis Technik, von Lifestyle bis Kulinarik erleben. Die Karte funktioniert wie eine Bankomatkarte und wird in einer hochwertigen Hülle überreicht. Erwerben kann man die Gutscheinkarte direkt in der Centerinformation oder unter diesem Link.

Dank 2 Stunden Gratisparken an den Weihnachtssamstagen lassen sich auch sperrige Geschenke leicht nach Hause transportieren. Dazu muss einfach nur das Einfahrtsticket an der Centerinfo entwertet werden. Last-Minute-Shopper werden sich über die Feiertags-Öffnungszeiten freuen. Am 24.12. haben die Geschäfte von 9.00 bis 13.00 Uhr und am 31.12. von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Einkaufen in Wien Mitte - The Mall

Mit 30.000m² Geschäftsfläche und 60 Shops ist WIEN MITTE The Mall das größte Einkaufszentrum im Herzen Wiens. Als Kundenmagnet erweist sich der Branchenmix aus Premium-Gastronomie (u.a. ein 1500m² großer Vapiano, Henry – the art of living, ra’mien go, josh- die Gastwirtschaft) und Top-Mode-Marken wie H&M, Hervis, Müller, New Yorker, Deichmann, CCC-Schuhe, Desigual, Swarovski, s.Oliver, comma, KULT und HUBER).

Allgemeine Öffnungszeiten:

Mo-Mi 09:00-20:00 Uhr

Do, Fr 09:00-21:00 Uhr

Sa 09:00-18:00 Uhr