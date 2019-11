Zimt, Punsch, gebratene Mandeln: Wiener lieben Christkindlmärkte

In Wien finden heuer wieder 20 Christkindlmärkte statt und auch in diesem Jahr erfreuen sie sich großer Beliebtheit unter den Wienern.

Wenn der Geruch von Zimt, Punsch und gebrannten Nüssen in der Luft liegt, hat die stimmungsvollste Zeit in Wien begonnen.

"Die 20 Christkindlmärkte mit ihren mehr als 1000 Ständen sind auch heuer wieder beliebter Anziehungspunkt für Touristen wie auch die heimische Bevölkerung," so Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Für die große Mehrheit der Wiener Bevölkerung zählt ein Weihnachtsmarkt-Besuch zum Fixpunkt der Vorweihnachtszeit - 80 Prozent haben vor, zumindest einmal auf einem Markt vorbeizuschauen (im Durchschnitt sind es sogar 3 1/2 Mal). Insgesamt ergibt das 4,6 Millionen Besuche der Wiener Bevölkerung.

Wiener werden pro Weihnachtsmarktbesuch rund 22 Euro ausgeben

Durch die hohe erwartete Besucherzahl sind die Adventsmärkte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor zu dieser Zeit für die Stadt: Die durchschnittlichen Ausgaben der Wiener pro Weihnachtsmarktbesuch werden sich heuer auf rund 22 Euro belaufen - ein leichter Anstieg zum Vorjahr (21 Euro). "In Summe ergibt das Ausgaben der Wiener Bevölkerung in der Höhe von rund 100 Millionen Euro. Hier sind die Ausgaben der Touristen noch gar nicht eingerechnet", so Trefelik.