Weihnachtsmarkt der Kinder-Krebshilfe findet 2021 wieder statt

Lebkuchen- und Glühwein-Duft liegt in der Luft - und in Wien-Alsergrund kann heuer wieder der Weihnachtsmarkt der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD stattfinden. Alle Infos dazu hier.

Bald ist es wieder so weit: Es darf endlich wieder ein Advent- bzw. Weihnachtsmarkt mit der Familie oder mit Freunden besucht werden. Die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD freut sich, heuer von 24. bis 26. November 2021 zum traditionellen Weihnachtsmarkt wieder in die eigenen Räumlichkeiten einladen zu dürfen.

Weihnachtsmarkt zugunsten Kinder und Jugendlicher mit Krebs

Jedes Jahr erkranken in Österreich rund 320 Kinder an Krebs - weltweit sind es 250.000. Und obwohl acht von zehn Betroffenen dank des medizinischen Fortschritts eine reelle Überlebenschance haben, ist der Kampf noch lange nicht gewonnen. Bereits seit 35 Jahren leistet die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD großartige Arbeit und steht erkrankten Kindern und Jugendlichen beim Kampf gegen den Krebs in medizinischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht zur Seite.