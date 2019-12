Weihnachtsgeschenke online bestellen: Diese Fristen sind zu beachten

Die Antwort auf den Weihnachtstrubel auf den Einkaufsstraßen besteht für viele Menschen darin, Weihnachtsgeschenke online, bequem von zu Hause aus zu bestellen. Wer das noch vor hat, sollte sich allerdings beeilen.

Soll das Weihnachtspaket per Post rechtzeitig einlangen, gilt es auch 2019, bestimmte Fristen zu beachten.

Bestellungen für Weihnachten: Mittwoch als Stichtag

Christoph Prinzinger, Spar-Profi und Inhaber von sparhamster.at, weiß: „Viele Online-Shops bieten auch kurz vor dem Heiligen Abend noch eine garantierte Lieferung bis Weihnachten an. Bei vielen Shops ist jedoch bereits der Mittwoch der Stichtag!“ Nur noch wenige Tage, dann ist Heiliger Abend. Vor lauter Keksebacken und Weihnachtsfeiern merken viele erst spät, dass sie noch nicht alle Packerl beisammen haben. Wer sich nicht ins Getümmel der Einkaufsstraßen begeben möchte, hat online noch die Chance Geschenke zu bestellen. Aber Achtung: Die Fristen der Paketdienste und Online-Shops enden bald.

Lieferung vor Weihnachten garantiert: Fristen der Online-Shops

Viele Shops bieten eine garantierte Lieferung bis Weihnachten nur dann an, wenn man bis 18. Dezember bestellt. Hierzu gehören etwa H&M, Hollister oder LEGO. Einige Firmen haben hingegen den 20. Dezember zum Stichtag erklärt. Bei Media Markt und Saturn können Bestellungen etwa bis zum 21.Dezember um 12:20 Uhr aufgegeben werden, bei Thalia endet die Frist um 7 Uhr.



„Etwas länger Zeit hat man bei Bestellungen via Amazon. Wer bis zum 21. Dezember im Standardversand bestellt, dessen Pakete sollen nach Angaben von Amazon noch rechtzeitig zur Bescherung geliefert werden. Amazon-Prime-Kunden haben etwas länger Zeit. Sie sollten letzte Bestellungen spätestens bis 22. Dezember bestellen", so sparhamster.at-Inhaber Christoph Prinzinger.



Alle Lieferzeiten im Überblick hat die Sparhamster-Website gesammelt - alle Infos hier.