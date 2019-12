Darauf sollte man beim Onlinekauf von Geschenken achten

Beim Online-Shopping von Weihnachtsgeschenken können Fallen lauern. Hier lest ihr, worauf ihr beim Kauf besonders achten solltet und welche Rechte Konsumenten haben.

Weihnachtsgeschenke sicher online kaufen: AK gibt nützliche Tipps

Wer sich bei Geschenken nicht ganz so sicher ist, sollte unbedingt die Rechnung aufheben. "Es gibt kein gesetzliches Umtauschrecht", so Zgubic. "Viele Händler räumen freiwillig einen Umtausch ein. Falls der Umtausch nicht auf der Rechnung steht, darauf vermerken lassen. Wer etwas umtauscht, kann sich in der Regel eine andere Ware aussuchen. Geld gibt es üblicherweise nicht zurück. Findet man nichts, erhält man einen Gutschein.