Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien: Lebensgroße maltesische Krippe eröffnet

Das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien hat eröffnet. Mit der Eröffnung gibt es nun auch eine lebensgroße maltesische Krippe zu sehen.

Maltesische Krippe im Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien

Eine Ausarbeitung dieser künstlerischen Krippe wurde im Jahr 2016 am Petersplatz in Rom gezeigt. 2017 war diese Krippe am Krippenplatz in Betlehem zu sehen und 2018 wurde sie in Valletta ausgestellt. Bis einschließlich 23. Dezember ist sie noch im Weihnachtsdorf am Camüus der Uni Wien zu bewundern.