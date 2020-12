Weihnachten in Corona-Zeiten: Psychologische Tipps und Anregungen für Familien

Die Coronavirus-Pandemie sorgt für jede Menge Unsicherheiten rund um das heurige Weihnachtsfest. Psychologen und Familien-Fachleute geben Tipps, wie man den Advent dennoch bestmöglich gestalten kann.

Pandemie beeinflusst Weihnachtszeit: Psychische Belastung und negative Gefühle

Sorgen und Wünsche ansprechen und kreative Lösungen für ganze Familie finden

Der BÖP ermutigt dazu, Wünsche und Bedenken gegenüber nahen Bezugspersonen zu äußern, auf kreative Lösungen zurückzugreifen und insbesondere Kinder in die Planung der Festtage miteinzubeziehen. Des Weiteren liefert das Informationsblatt Anregungen zur "Corona-sicheren" Gestaltung von Ritualen und Familienzusammenkünften, die notfalls auch in Freien oder per Videotelefonie stattfinden können.