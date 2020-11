So feiern die Österreicher heuer Weihnachten

Die Coronapandemie wirkt sich auch auf das Weihnachtsfest auf. In einer Umfrage wurde daher abgefragt, wie die Österreicher heuer Weihnachten feiern.

Kaum Veränderungen beim Weihnachts-Budget

Kaum Veränderungen gibt es beim Weihnachts-Budget: Für Geschenke wollen die Österreicherinnen und Österreicher in diesem Jahr durchschnittlich €364 ausgeben (im Vorjahr €365). "Angesichts der Corona-Krise ein überraschend hoher Wert. Das wird nicht zuletzt den Handel sehr freuen. Bleibt nur die Frage, wann dieser wieder öffnen kann." so Unterhuber. Bei Geschenken hoch im Kurs sind dabei Gutscheine (29 Prozent), Spielwaren (23 Prozent), Bargeld (22 Prozent) und Parfumerieartikel (14 Prozent).

Allerdings wollen 4 von 10 Befragten Einkaufsstraßen und Shoppingcenter in diesem Advent ganz bewusst meiden. Ein Viertel gibt an Geschenke hauptsächlich online zu bestellen. 16 Prozent wollen generell auf Geschenke verzichten. "Die Covid-Krise verändert Weihnachten. Statt auf Christkindlmärkten lassen es sich die Menschen zu Hause gut gehen. Das Weihnachtsfest 2020 wird ein besinnliches Fest im kleinsten Rahmen.", so Unterhuber.