Ab Montag gilt in Österreich wieder ein Corona-Lockdown.

Ab Montag gilt in Österreich wieder ein Corona-Lockdown. ©APA/BARBARA GINDL

Ab Montag gilt in Österreich wieder ein Corona-Lockdown. ©APA/BARBARA GINDL

all

all

self

self

Was halten die Wiener vom Corona-Lockdown?

Am Montag kommt ein Corona-Lockdown in ganz Österreich. Der ORF hat nachgefragt, was die Wienerinnen und Wiener von dieser Corona-Maßnahmen halten.

Ein Corona-Lockdown steht also im Raum, schon seit Tagen immer mehr. Der ORF hat in der Sendung Wien Heute auf der Favoritenstraße nachgefragt was die Wienerinnen und Wiener davon halten.

Umfrage: Was halten die Wiener vom Corona-Lockdown?

self all Open preferences.

"Was sein muss, muss sein" und "Da müssen jetzt die Geimpften auch mitmachen", dass sagen die Wienerinnen und Wiener am Donnerstag über einen Lockdown. Aber vor allem Kinder und Eltern von Kinder sind weniger froh über einen Lockdown. Für Ungeimpfte gilt schon länger ein Lockdown.