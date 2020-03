Warnung: Betrüger nutzen Boom bei Online-Shopping aus

Die Corona-Krise sorgt für einen Anstieg bei Online-Betrügereien. Der Internet-Ombudsmann warnt vor Fake-Shops und gefälschten E-Mails.

Internet-Ombudsmann warnt vor Online-Betrug in Corona-Krise

Am Dienstag legte die staatlich anerkannte Streitschlichtungsstelle ihren Jahresbericht 2019 vor. 4.762 Beschwerden (gut plus 30 Prozent) und 5.584 Anfragen (fast plus 88 Prozent) wurden bearbeitet, die gemeldete Schadenshöhe aller Beschwerden betrug 1.710.947 Euro. Die Zunahme zeige vor allem, dass immer mehr Menschen das kostenfreie Angebot nützen, sagte Projektleiter Karl Gladt.