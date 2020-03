Covid-19: Polizei Wien warnt vor Online-Betrügern

Betrüger nutzen häufig Notlagen und Krisensituationen aus, um sich zu bereichern. Auch die Corona-Krise stellt keine Ausnahme dar, warnt die Polizei Wien.

Die geltenden Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus können und werden Betrüger für kriminelle Handlungen missbrauchen. Das könnte zum Beispiel so passieren:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie z.B. per E-Mail zu ungewöhnlichen oder angeblich notwendigen Handlungen aufgefordert werden! Bedenken Sie, dass die Absenderadresse oder der Name in solchen E-Mails gefälscht sein könnten.