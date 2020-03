Innenminister warnt vor "Fake News" zu Coronavirus-Maßnahmen

Vor allem in Sozialen Medien machen derzeit diverse Gerüchte und Falschmeldungen rund um verschärfte Coronavirus-Maßnahmen die Runde. Das Innenministerium ruft dazu auf, ausschließlich den Mitteilungen der öffentlichen Behörden zu vertrauen.

In den vergangenen Stunden wurden vermehrt Falschmeldungen über soziale Netzwerke und andere Internet-basierte Kommunikationsdienste zum Coronavirus und daraus angeblich resultierende Maßnahmen verbreitet.

"Ich appelliere an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen, keine Gerüchte - ob mündlich oder über andere elektronische Kommunikationsdienste - zu verbreiten. Das erschwert die Arbeit der Behörden und der beteiligten Einsatzorganisationen", so Innenminister Nehammer in einer Aussendung.