Corona-Krise: Wiener Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen

Das Bundeskriminalamt und die Polizei Wien warnen im Zuge der Corona-Krise vor dreisten Betrugsmaschen. Vor allem ältere Menschen werden meist zum Opfer.

Die Krise durch das Coronavirus in Österreich hat auch die Betrüger auf den Plan gerufen. Das Bundeskriminalamt und die Wiener Polizei berichteten von Vorgehensweisen, bei denen sich Kriminelle die Sorgen der Bevölkerung zunutze machen. Besondere ältere Menschen sollten in der nächsten Zeit aufpassen, so die Behörden.