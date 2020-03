Senioren aufgepasst! Betrüger nützen Angst vor Coronavirus aus

Trickbetrüger nützen die Corona-Krise schamlos aus, um besonders älteren Personen Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände abzuknöpfen. Dabei geben sich Männer meist als falsche Polizisten aus.

Betrüger geben sich als Polizisten aus

"Sollten Ihnen nicht bekannte Personen in Zivilkleidung an Ihrer Tür läuten und sich als Polizisten ausgeben, lassen Sie sie auf keinen Fall in die Wohnung und rufen Sie die echte Polizei", empfahl der Pensionistenverband. "Sollten Sie am Telefon bereits einen Übergabe-Termin mit den vermeintlichen Polizisten vereinbart haben, rufen Sie sofort die echte Polizei unter der Telefonnummer 133 und machen Sie auf keinen Fall die Tür auf!"