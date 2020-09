Wahlrecht für Ausländer und EU-Bürger bei der Wien-Wahl 2020

Am 11. Oktober 2020 finden die Wiener Gemeinderatswahlen statt. Einige Unklarheit herrscht im Vorfeld darüber, ob Ausländer und EU-Bürger bei der Wien-Wahl eigentlich wählen dürfen - VIENNA.at hat die Antworten.

Rund ums Ausländerwahlrecht bei der Wien-Wahl stellen sich für alle, die nicht österreichische Staatsbürger, aber in Wien gemeldet sind, zahlreiche Fragen. Dürfen Ausländer bei der Wien-Wahl wählen? Dürfen EU Bürger bei der Wien Wahl wählen? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Hier die Fakten auf einen Blick.

Ausländerwahlrecht bei der Wien-Wahl 2020: Wer darf wählen?

Prinzipiell dürfen den Gemeinderat und die Bezirksvertretung im Rahmen der Wien-Wahl alle Österreicherinnen und Österreicher wählen, die bis zum 11. Oktober 2004 (vollendetes 16. Lebensjahr am Wahltag) geboren wurden und ihren Hauptwohnsitz spätestens am Stichtag der Wahl, dem 14. Juli 2020, in Wien begründet hatten.

Ein Drittel der in Wien lebenden Menschen nicht wahlberechtigt

Aktuelle Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass demzufolge 30,1 Prozent der in Wien lebenden Personen im wahlberechtigten Alter aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft als Ausländer von der Wiener Gemeinderatswahl 2020 ausgeschlossen sind - so viele wie nie zuvor in der Bundeshauptstadt. Mehr als die Hälfte davon lebt laut Statistik-Angaben bereits zehn Jahre oder länger in Wien.