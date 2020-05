Wagramer Straße: Zweiter Pop-up-Radweg in Wien wird eröffnet

Am Samstag wird auf der Wagramer Straße Wiens zweiter Pop-up-Radweg eröffnet. Dieser wird sich von der Kagraner Brücke bis zur Arbeiterstrandbadstraße ziehen.

Gut eine Woche nach der Eröffnung des ersten Pop-up-Radwegs auf der Praterstraße folgt nun die schon angekündigte Nummer zwei: Auf der Wagramer Straße wird ab morgen, Samstag, von der Kagraner Brücke bis zur Arbeiterstrandbadstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts der rechte von drei Fahrstreifen für Radfahrer reserviert. Das teilte Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Freitag mit.

Beide Pop-up-Radwegen gelten vorläufig bis 4. September

Neue Bodenmarkierungen auch für Leih-E-Scooter

Neue Bodenmarkierungen wurden zuletzt auch im 7. Bezirk aufgebracht. Diese betreffen aber nicht Radfahrer, sondern Nutzer von Leih-E-Scootern. In Neubau werden fünf fixe Abstellplätze für Roller bis Ende Oktober getestet, berichtete wien.orf.at am Freitag. Die gekennzeichneten Flächen sollen Nutzer dazu bewegen, die an sich stationslosen Gefährte eher dort abzustellen und so Aufregung wegen Parkens am Gehsteig oder an engen Stellen zu vermeiden.