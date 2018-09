Vorfälle mit Kampfhunden in Wien: Strafen zu lasch

Sechs sogenannte Kampfhunde musste die Polizei Wien heuer nach Bissattacken in Wien ihren Besitzern abnehmen. Durch falsche Haltung ist aber meist Herrchen oder Frauchen selbst Schuld daran. Und auch der lasche rechtliche Umgang.

Zu den Bissvorfällen zählt die Polizei Wien sowohl Angriffe gegen andere Tiere als auch gegen Menschen, so wie im Fall des 17 Monate alten Buben, der vergangene Woche von einem Rottweiler lebensgefährlich verletzt wurde. Zusätzlich nahm die MA 60 (Veterinärdienste und Tierschutz) in diesem Jahr 18 Mal Kampfhunde ab, weil der Hundeführerschein fehlte.

Hundeattacke auch in Wien-Liesing

Ein fehlender Hundeführerschein allein ist aber noch lange Grund, dass einem der Hund entzogen wird. So geschehen etwa am Samstag in Wien-Liesing. Ein Rottweiler sprang – trotz Maulkorb und Leine – ein Kind an, das leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut einer Vienna.at-Quelle handelte es sich bei dem Hund um den im Februar aus Wien entführten Mauser, der erst in Juni schwer misshandelt in Südfrankreich aufgefunden wurde.