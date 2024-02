Vor Opernball: Großer Sicherheits-Check der Polizei in der Wiener Staatsoper

Die Wiener Polizei führt vor dem Opernball in der Wiener Staatsoper einen umfangreichen Sicherheits-Check durch, um die reibungslose Durchführung des Großevents zu gewährleisten. Hunderte von Polizisten werden im Einsatz sein, um das Gebäude zu überwachen.

Dass der Opernball wie jedes Jahr einen Großeinsatz für die Wiener Polizei mit sich bringt, stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstagvormittag bei einem Rundgang durch die Staatsoper fest. "Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten" werden in und um das Haus am Ring in Einsatz sein, sagte er dabei vor Journalisten. "Es ist eine traditionelle Veranstaltung, aber auch eine herausfordernde Veranstaltung für die Polizei."