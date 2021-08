Viral-Hit: Student schreit in Panik vor Corona-Impfung - und erntet Applaus

In den sozialen Medien kursiert aktuell ein Video eines mexikanischen Studenten, der sich vor seiner Corona-Impfung so in Panik hineingesteigert haben dürfte, dass er vor Angst schreit - doch letztlich diese überwindet.

Der namentlich unbekannte Student aus dem mexikanischen Chihuahua hat, wie im Video ersichtlich, offenbar Angst vor der Corona-Impfung - als sich eine Krankenschwester mit der Spritze mit dem Corona-Vakzin nähert, reagiert er mit Angstschreien, die man im ganzen Saal hört. Nicht alle nehmen sein Verhalten ernst, viele der Anwesenden lachen.

Panische Angst vor Corona-Impfung: Student überwindet sich und erntet Applaus

Es braucht mehrere Anläufe, bis der junge Mann letztlich geimpft werden kann - als es gelingt, bricht der gesamte Saal in Applaus aus. Inwiefern es sich um einen Gag handelt, ob der Student wirklich eine ernstzunehmende Spritzen- bzw. Nadel-Phobie hat oder nicht, bleibt unklar. Gefeiert wurde in den Kommentaren zu den Videos, die den Vorfall zeigen, jedenfalls eingerseits der Mut des jungen Mannes - andere unterstellten ihm wiederum "Flirt-Absichten".

