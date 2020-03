Vincent Bueno will mit Retro-Funksong "Alive" ins ESC-Finale

Österreichs ESC-Hoffnung Vincent Bueno setzt in Rotterdam mit dem Song "Alive" auf Retro-Funk im Bruno-Mars-Stil. Heute wurde die ohrwurmträchtige Nummer offiziell vorgestellt.

ESC-Ohrwurm garantiert: "Alive" begeistert im Stil von Bruno Mars

Allzu viel wolle er über die Performance in Rotterdam noch nicht verraten. An mangelndem Bewegungstalent wird ein österreichischer ESC-Sieg 2020 jedenfalls nicht scheitern, hat Bueno doch das Konservatorium der Stadt Wien absolviert und dort eine Musicalausbildung abgeschlossen. "Es wird ein bisschen gedanct", verriet der 34-Jährige zumindest. Momentan finde noch die Endauswahl für die fünf Performer statt, die mit ihm den ESC rocken sollen.

"Vincent zeigt, dass Österreich die Welt ist"

Österreich singt am 14. Mai um Final-Ticket für Song Contest

Den Wettbewerbsdruck ist Bueno aber in jedem Falle gewohnt, hat der in Wien aufgewachsene Sohn philippinischer Eltern doch bereits 2008 im ORF das Castingformat "Musical! Die Show" gewonnen, war 2009 bei den "Dancing Stars" auf Platz 7 gekommen und musste sich 2016 in der heimischen ESC-Vorausscheidung Zoe geschlagen geben. Platz 1, Platz 7 und Platz 2 - alles Reihungen, die im Falle des Song Contests für Jubel in Österreich sorgen würden.