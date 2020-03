Viel Zeit daheim mit dem Haustier: Hund und Katze sinnvoll beschäftigen

In der momentanen Corona-Krise sind viele Tierhalter fast rund um die Uhr zuhause und halten auch Gassi-Gänge kürzer als sonst. Vier Pfoten gibt Tipps, Hund und Katze in dieser Zeit sinnvoll zu beschäftigen.

In Quarantäne mit dem Haustier: Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ruft am Dienstag in einer Aussendung dazu auf, die Situation mit der momentanen Corona-Krise positiv zu nutzen. Gerade in schwierigen Zeiten würden Haustiere eine besondere Rolle als Begleiter und Freund spielen. "Sie spenden ihren Besitzern Trost und emotionale Unterstützung, die Interaktion mit Tieren senkt außerdem das Stressniveau."