Wiener Vetmed schränkt wegen Coronavirus Betrieb des Tierspitals ein

Aufgrund des Coronavirus schränkt die Veterinärmedizinische Universität Wien ab morgen, Freitag, Mittag bis 13. April 2020 den Betrieb des Tierspitals ein. Tierhalter werden ersucht, nur in Notfällen mit ihrem Tier in den Universitätskliniken vorstellig zu werden, hieß es in einer Aussendung.