Erstes Todesopfer des Coronavirus in Österreich.

Erstes Todesopfer des Coronavirus in Österreich. ©APA

Erstes Todesopfer des Coronavirus in Österreich. ©APA

Erster Coronavirus-Toter in Österreich: 69-Jähriger starb in Wien

Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag bekanntgab, hat das Coronavirus in Österreich das erste Todesopfer gefordert. In der Nacht starb im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital ein 69-jähriger Mann.

"Das Coronavirus hat in Wien das erste Todesopfer in Österreich gefordert. Ein 69jähriger Mann - Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen - ist heute Nacht im Kaiser Franz-Josef Spital verstorben", teilt der medizinische Krisenstab der Stadt Wien in einer Aussendung mit.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, wird es in den Wiener Spitälern zu Einschränkungen kommen. Krankenbesuche werden bis auf weiteres untersagt. Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt, gibt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekannt.

Weitere Informationen in Kürze