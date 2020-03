Videobotschaft aus Wiener Krankenhaus: "Bleibt ihr bitte für uns daheim"

Wer zuhause bleibt, leistet einen aktiven Beitrag, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Ein Appell, diese Auflagen der Bundesregierung ernst zu nehmen, kommt nun aus einem Wiener Spital.

Daheim bleiben und das Ansteckungsrisiko minimieren - durch ein solches Verhalten schützt man in der derzeitigen Coronavirus-Situation nicht nur ältere Menschen, sondern hält auch das Gesundheitssystem am Laufen.

Zur Coronavirus-Krise: Ein Appell aus dem Krankenhaus

In der ORF-Sendung "Wien heute" war am Dienstagabend zu diesem Thema eine Videobotschaft aus dem Wiener Krankenhaus Göttlicher Heiland zu sehen - stellvertretend für zahllose andere Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die momentan besonders gefordert sind.

Eine Pflegerin und ein Turnusarzt, die in dem Krankenhaus in Wien-Hernals tätig sind, appellieren darin an die Bevölkerung, sie solle möglichst daheim bleiben - man halte dafür im Krankenhaus die Stellung und bleibe für die Wienerinnen und Wiener im Dienst.