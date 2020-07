Vertikalbegrünung fürs Klima: MA 48-Grünfassade feiert 10. Geburtstag

Sie fungiert als natürliche Klimaanlage, schont das Klima und spart 45 Klimageräte pro Jahr ein: Eine Grünfassade wie jene der MA 48-Zentrale am Gürtel in Wien Margareten bringt zahlreiche Benefits.

Als Pionierin in Sachen Umwelt- und Klimaschutz hat die MA 48 schon vor 10 Jahren ihre Fassaden der Zentrale am Gürtel in Wien Margareten begrünt, anstatt sie konventionell zu sanieren.

Vertikalbegrünung boomt und wird in Wien mit 1 Mio. Euro gefördert

Mittlerweilen gibt es eine Vielzahl von Vertikalbegrünungen und die Stadt Wien fördert diese im Rahmen der Klimaschutz- und Cooling-Maßnahmen. "Das Pilotprojekt der MA 48 sorgte von Beginn an über die Grenzen Wiens und Österreichs hinaus für viel Beachtung und Interesse. Wir begrünen im Rahmen der Offensiven für die Klimamusterstadt jährlich 10 städtische Fassaden, wie etwa aktuell das U-Bahn-Gebäude Spittelau und fördern zugleich Grünfassaden für Private im großen Maßstab - denn natürliche Klimaanlagen sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und machen Grätzl auch bunter und artenreicher", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Lavendel, Kräuter und Co: 17.000 Pflanzen für natürliche Abkühlung

Anstelle einer konventionellen Sanierung der in die Jahre gekommenen Fassade entschloss sich die 48er im Jahr 2009 für die Durchführung eines eigenen Pilot-Projekts zur Fassadenbegrünung im großen Maßstab. Die Umsetzung der in Österreich - und damals auch in Europa - größten Grünfassade erfolgte in Rekordzeit. Rund 2.850 Laufmeter Aluminiumschalen wurden auf einer vertikalen Fassadenfläche von rund 850 m2 mit Stauden, Grasnelken, Lavendel, Gräsern und Kräutern wie Thymian bepflanzt. Insgesamt wurden rund 17.000 Pflanzen eingesetzt. Die Fassade des Amtsgebäudes erweckt den eher untypischen Eindruck einer bunten "Kräuterwiese" mitten am Gürtel. Das hat nicht nur einen kühlenden Effekt, sondern wirkt sich auch positiv auf das persönliche Wohlbefinden von MitarbeiterInnen, NachbarInnen und PassantInnen aus. Grünfassaden beeinflussen auf natürliche Weise das Kleinklima durch Wasserverdunstung und wirken als lokale, natürliche Klimaanlage. Die 48er erbrachte mit dieser nachhaltigen, alternativen Fassadengestaltung den Beweis, dass auch großflächig angelegte Systeme auf Dauer funktionieren.