Braun statt grün: Pflanzen der MA 48-Fassade in Wien vertrocknet

Weil die Bewässerungsanlage nicht funktionierte, trocknete die begrünte Fassade der Zentrale der MA 48 in Wien-Margareten aus. Nun gibt es aber Entwarnung - die Pflanzen sind nicht kaputt.

Die MA 48 verfügt bereits seit über zehn Jahren über eine Vertikalbegrünung bei der Zentrale in Margareten. Am Freitag, den 16. August, fiel am späten Nachmittag aufgrund eines technischen Defektes die Bewässerung kurzfristig aus.