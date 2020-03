Verstärkte psychologische Betreuung via Helpline in Corona-Krise

Aktuell besteht erhöhter Bedarf nach schneller, psychologischer Hilfe - um dem nachzukommen, hat der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖG) sein telefonisches Helpline-Angebot erweitert.

Ab sofort ist die Hotline täglich drei Stunden länger besetzt, teilte der Verband in einer Aussendung am Dienstag mit.

Akute Nothilfe in Coronavirus-Krise

Zwar ersetzt die Betreuung durch Psychologen via Telefon keine Therapie, wie die Sprecherin des Verbandes betonte, jedoch solle akute Nothilfe geleistet werden. Häusliche Isolation und Quarantäne während der Corona-Krise führten derzeit beispielsweise im familiären Umfeld zu "zusätzlichen, enormen Belastungen", so die BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger. Man wolle Betroffenen deshalb so schnell wie möglich mit kurzfristigen Entlastungsgesprächen weiterhelfen.