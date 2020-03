Psychiater über das Coronavirus: Was man jetzt für die Seele tun sollte

Derzeit gilt es mehr den je, auf sich und seine psychische Verfassung zu achten. Denn die Ausbreitung der Covid-19-Erkrankungen bedeutet für viele Menschen Stress und Belastung. Wiener Psychiater empfehlen Strategien dagegen.

Psychiater: "Alles tun, um Stress abzubauen"

"Es sollte nicht nur um technische, organisatorische oder 'virologische' Maßnahmen gehen. Wir können durch Abbau von Stress auch unsere Immunlage verbessern. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Dauerstress die Abwehrkräfte herabsetzt. Also sollten derzeit alle Mittel zum Stressabbau nützen", erklärte Musalek, Ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts und Begründer des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.

Psychohygiene: Fokus auf Schönes und viel Kommunikation

"Wenn die Menschen Angst haben, ist das schlecht. Wir sollten alle das tun, was uns Schönes beschert. Das ist ein gutes Buch, das ist schöne Musik. Das Fernsehprogramm sollte auf Spielfilme mit gutem Ausgang umschalten. Was aber besonders wichtig ist: Wir sollten mit unseren Angehörigen und Freunden möglichst viel kommunizieren. In diesem Fall eben per Telefon, Skype, E-Mails oder auf anderen Kanälen. Das geht auch in einer Situation, in der die Menschen zu Hause bleiben", sagte Musalek. Je älter Menschen seien und je mehr sie zu Ängstlichkeit tendierten, desto wichtiger seien diese Kontakte. Wichtig seien sie aber im Endeffekt für alle, weil es um das Sozialleben gehe.