Verschärfte Corona-Maßnahmen ab heute in Kraft

Ab heute gilt in Österreich die neue Corona-Verordnung, die eine weitere Verschärfung der Maßnahmen in diversen Bereichen wie der Gastronomie oder bei Veranstaltungen mit sich bringt.

Neue Corona-Einschränkungen treten in Kraft

Ferner ist ab Sonntag im Freien wieder ein Ein-Meter-Abstand einzuhalten, mit Ausnahmen beispielsweise für Personen aus dem selben Haushalt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in sämtlichen geschlossenen Räumlichkeiten zu tragen, damit auch in Fußgänger-Passagen. Gleiches gilt in sämtlichen Verkehrsmitteln sowie an Haltestellen und auf Bahnhöfen. Auch Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen müssen - sofern medizinisch zu verantworten - Mund-Nasen-Schutz außerhalb der Wohnräumlichkeiten anlegen.