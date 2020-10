Coronavirus: Anschober zu Verordnungsfragen im Sport

Am Freitag hat sich Gesundheitsminister Anschober auch zu den Verordnungen im Sport ausführlich zu Wort gemeldet. Hier seine Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Fragen an Anschober zum Thema Sport

Anschober : "Das liegt in der Natur von Stichtagen. Das ist so. Wenn der Stichtag Samstag, 0.00 Uhr gewesen wäre, hätte es andere getroffen, dass es dann andere Rahmenbedingungen gibt als am Tag davor. Für mich ist entscheidend, dass die Maßnahmen funktionieren. Ich glaube, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Und das Wesentliche ist, diese absolute Priorität bei der Begrenzung der Pandemie zu sehen und uns nicht vorrangig mit Nebenthemen beschäftigen. Für mich ist es nicht entscheidend, ob wir einen Tag früher oder später in die Umsetzung gehen, sondern, dass die Maßnahmen wirken."

Anschober: "Da gibt es die Problematik, dass wir ein Grundsystem in Österreich haben, das auf Teilnehmerzahlen aufbaut - in allen Bereichen. Ich könnte es mir noch theoretisch vorstellen in einer Prozentrechnung in den Fußballstadien. Ganz schwierig wird es bei anderen Einrichtungen wie Theater, Oper. Es nicht immer die Kapazitätszahl das, was Ansteckungsrisiko betrifft. Manchmal bekomme ich in einer kleineren Halle mehr Leute. Das ist schwierig zu lösen. Wir haben uns generell dazu entschieden, dass wir die Teilnehmerzahl zum Standard machen. Das wird übrigens in den meisten anderen europäischen Ländern auch so praktiziert. In den meisten europäischen Staaten gibt es die Möglichkeit, zu einem Fußballspiel zu gehen, derzeit nicht. Unser Grundmotto ist: Man soll dort eingreifen, wo es Sinn macht, wo ich was erreichen kann an positiven Steuerungseffekten - und nicht mutwillig und justament das für manche letzte große Vergnügen auch noch zu schließen."