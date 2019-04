Verlobte erstochen: Mordprozess in Wien

Kurz vor der geplanten Hochzeit soll ein 40-Jähriger im September 2018 seine Verlobte erstochen haben. Am Dienstag muss er sich wegen Mordes verantworten.

Ein 40-jähriger Mann, der am 8. September 2018 seine Verlobte kurz vor der geplanten Hochzeit in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen haben soll, muss sich am Dienstag wegen Mordes am Landesgericht verantworten. Die Bluttat spielte sich bei geöffneter Wohnungstür ab, ein von den Hilferufen der Frau alarmierter Nachbar konnte vom Stiegenhaus aus die Messerattacke beobachten.