50-Jährige in Wien-Leopoldstadt durch Messerstiche in Hals getötet: Motiv unklar

Jene 50-Jährige, die am Samstag tot in ihrer Wohnung in der Leopoldstadt aufgefunden wurde, wurde durch mehrere Messerstiche in den Hals getötet. Das Motiv der Bluttat ist unklar.

Nach der Bluttat in Wien-Leopoldstadt, bei der am Samstagabend eine 50-Jährige durch Stiche in den Hals getötet worden war, ist das Motiv weiterhin nicht geklärt. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ist der 40-jährige Verdächtige bisher noch nicht einvernommen worden. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet.

Nach Bluttat in Wien-Leopoldstadt: Motiv vorerst unklar Nachbarn hatten in der Ybbsstraße aus der Wohnung der Frau einen lautstarken Streit gehört. Als der 40-Jährige dann aus dem Stiegenhaus lief, verständigten die Anrainer die Exekutive. Kurz vor 19.00 Uhr fanden die Einsatzkräfte die blutüberströmte Leiche des Opfers. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Hinweise führten gegen 20.30 Uhr zur widerstandslosen Festnahme des Verdächtigen in einem Lokal in der Quellenstraße. “Er hat gleich gesagt, dass er der Gesuchte ist”, so Eidenberger. Seine Befragung verzögerte sich zunächst und sollte gegen Mittag beginnen.

Täter noch nicht einvernommen Sowohl die Getötete als auch der Mann sind irakische Staatsbürger. Der Verdächtige ist Asylwerber. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, war zunächst unklar.