"Verkehrbeschränkungen" und Platzverbote: Die Bestimmungen im Wortlaut

"Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten", heißt es im Erlass zur Eindämmung des Coronavirus. Das sind die Bestimmungen im Wortlaut.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN:

Das Verbot gilt allgemein, ausgenommen sind Betretungen öffentlicher Orte, die "zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind", außerdem jene, "die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen". Darüber hinaus darf man das Haus verlassen, um die "Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens" zu erledigen. Sichergestellt muss dabei sein, "dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann".

Auch die Fahrt in die Arbeit ist in der Verordnung ausgenommen. Auch dabei ist Voraussetzung, "dass am Ort der beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann". Und für alle, die Luft schnappen wollen oder draußen Freizeitaktivitäten (etwa Sport) betreiben wollen, sind Betretungen dann zulässig, "wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten".