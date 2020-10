Verhandlungsteams für rot-pinke Koalition nahmen Arbeit auf

Nur Stunden nach der Ankündigung der Wiener SPÖ, mit den NEOS in Koalitionsgespräche einzutreten, sind am späteren Dienstagnachmittag die Verhandlungen offiziell gestartet.

Koalitionsverhandlungen von SPÖ und NEOS offiziell gestartet

Inhaltliches stand noch nicht am Tapet. Vielmehr sollte es in dem Treffen einmal um die Festlegung der weiteren Verhandlungsstruktur - also etwa, welche Untergruppen sich mit welchen Themen beschäftigen werden - und den Zeitplan gehen. Erste inhaltliche Dinge habe man sowieso schon im Rahmen der Sondierungsrunde in der Vorwoche besprochen, sagte Wiederkehr vor Beginn der Arbeitssitzung.