Verhandlungen um Metaller-KV gehen mit Diskussion um "KV 4.0" weiter

Heute gehen die KV-Verhandlungen der Metaller mit einer Diskussion um den "KV 4.0" in die nächste Runde. Arbeitnehmervertreter fordern dabei weiterhin fünf Prozent mehr Löhne bzw. Gehälter.

Bisher keine Annäherung bei Verhandlungen um Metaller-KV

Die Arbeitgebervertreter, aus deren Sicht die Datenbasis für die Verhandlungen immer noch nicht außer Streit steht, hätten gerne einen mehrjährigen “mindestens zwei-, besser dreijährigen” Abschluss und plädieren für einen “KV 4.0” in dessen Rahmen der bisherige Kollektivvertrag “ausgemistet” werden soll. Auch soll es künftig nur mehr einen KV für Arbeiter und Angestellte – einen “Beschäftigten-KV” – geben, da die beiden Gruppen gesetzlich ja bereits gleichgestellt worden seien. Das stärke die Beschäftigten und senke den Verwaltungsaufwand der Firmen, so der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill am Montag auf APA-Anfrage. Es gehe um eine Arbeitsgruppe, die in den kommenden zwei Jahren die Grundlage für einen Beschäftigten-KV erarbeiten solle.