Auch nach zweiter Verhandlungsrunde kein Ergebnis beim Metaller-KV

Auch nach der zweiten Verhandlungsrunde im Zuge des Metaller-KV trennten sich die verhandelnden Parteien vorerst ohne Ergebnis.

Die zweite Verhandlungsrunde beim Metaller-KV ist am Dienstag ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Dass es heute noch keine Einigung geben würde, war Beobachtern im Vorfeld praktisch schon klar. Vor der zweiten heutigen Verhandlungsrunde, zeigte sich neuerlich, dass die Fronten verhärtet sind. In die dritte Verhandlungsrunde geht es nun am 16. Oktober.