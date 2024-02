Verbesserungen bei Klimaplan machen Erreichen von EU-Klimazielen möglich

Aufgrund der Tatsache, dass der Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) des Umweltministeriums nicht den Vorgaben der EU zur Verringerung der CO2-Emissionen entspricht, wurde die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, Verbesserungsvorschläge einzureichen. Eine Bewertung der eingereichten Maßnahmen wurde von einem Team aus 55 Forschern des Climate Change Center Austria (CCCA) vorgenommen.

"Sie bieten eine gute Basis, um die Lücke der Emissionsreduktion zu schließen", resümierte der Grazer Klimaforscher Karl Steininger am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien.

Österreich kann EU-Klimaziele mit Verbesserungen bei Klimaplan klar erreichen

"Eine breite Palette hoch empfehlenswerter weiterer Maßnahmen liegt nun bewertet am Tisch", so Steininger, der am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz forscht: "Mit der Umsetzung eines ausreichend großen Anteils daraus kann Österreich seine Klimaziele klar erreichen."

Klimaplan: Mehr erneuerbare Energie und Bio-Landwirtschaft

Ein verstärkter Ausbau der Stromerzeugung durch Sonnen- und Windenergie wäre ebenfalls sehr wirksam, so wie eine Dekarbonisierung der Fernwärme, berichtete Keywan Riahi vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse - IIASA in Laxenburg (NÖ). Bei der Müllverbrennung sollte man das entstehende CO2 "einfangen" und speichern, in Gebäuden öfter Wärmepumpen einbauen und die Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen vermehrt mit erneuerbarer Energie versorgen. Im Bauwesen könnte man wiederum Emissionen reduzieren, indem die Materialien mit höherer Rate zurückgewonnen, also recycelt werden.