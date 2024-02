Aktueller Klima-Diskurs zielt auf falsche Gruppe ab

Die Klimakrisen-Diskussion spricht nicht die "systemtragende politische Mitte" der Bevölkerung an, kritisierten Experten bei einer Pressekonferenz in Wien.

Klimakrisen-Diskussion spart systemtragende Bevölkerungsgruppe aus

Moralische Erzählmethode überfordert "adaptiv-pragmatische-Mitte"

"Mit der adaptiv-pragmatischen-Mitte redet aber niemand", sagte der Marktforscher, diese zentrale Gruppe würde "derzeit komplett vernachlässigt". Dies soll eine "Dialogoffensive" ab Dienstag (20. Februar) ändern, erklärte Christian Kdolsky vom Verein Klimavolksbegehren. Gemeinsam mit sozialen Organisationen wie dem Roten Kreuz, der Caritas und Glaubensgemeinschaften, sowie den österreichischen Klimabündnis-Gemeinden, Wissenschaftern und "prominenten Persönlichkeiten" will man in den Gemeinden und via Internet an diese Menschen herantreten. Ihre Ideen würden gesammelt und wissenschaftlich ausgewertet. Eine Übersicht, "was die Bevölkerung will", soll zusammengestellt und an die Politik übergeben werden, so Kdolsky.