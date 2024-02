Weiter Streit in Regierung um Klimaplan

Im Streit über den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) gibt es keine Einigung innerhalb der Regierung.

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat in einem Interview mit der ZIB2 am Sonntagabend erneut Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) dazu aufgefordert, einzulenken. Edtstadler hat ihre Kritik am Montag gegenüber den Medien bekräftigt und darauf hingewiesen, dass Gewessler den NEKP ohne Absprache mit dem Regierungspartner nach Brüssel geschickt habe.